Министр здравоохранения Польши будет уволен из-за скандала с рецептами на лекарства

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял решение снять с должности министра здравоохранения Адама Недзельского, который пребывал на посту в течение порядка трех лет. Отставка последовала за волной критики, обрушившейся на Недзельского после скандала из-за нововведений в области выписки рецептов, пишет Polsat News.

Врачебное сообщество Польши массово выступило с критикой министра после того, как тот опубликовал у себя в блоге персональные данные врача из Познани, в частности группы лекарств, которые он выписывал сам себе. Так он ответил на обвинения врача, который выступил на телевидении и высказался о проблемах с выдачей рецептов на некоторые болеутоляющие средства после изменений, внесенных Недзельским.

Новой главой ведомства станет Катаржина Сойка. «Я хочу поблагодарить министра Адама Недзельского за то, что он взял на себя архисложную функцию в то время, когда разразилась глобальная пандемия, – заявил премьер-министр Моравецкий, говоря об отставке. – Это было очень сложное время, COVID-19, когда нужно было выполнять новые, очень сложные задачи, которые никто раньше не тестировал. <…> Я обязуюсь обеспечить, чтобы работа, которая проводится в министерстве здравоохранения, осуществлялась беспрепятственно».

Напомним, Адам Недзельский выступал против поставок в страну противокоронавирусных вакцин от Pfizer в 2023 году. Он заявлял, что жители ЕС более не нуждаются в «сотнях миллионов доз» препарата, потому что заболеваемость снизилась.

gxpnews