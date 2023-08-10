«Невидимая пандемия» антибиотикорезистентности

На протяжении всей истории человечества именно инфекционные заболевания были ключевым фактором, определяющим численность населения Земли. Поэтому мечта о «золотой пилюле» Генриха III, казалось бы, осуществилась с появлением антибиотиков. Но уже в конце XX – начале XXI века ведущими российскими инфекционистами, такими как Валентин Иванович Покровский, была высказана мысль о том, что антибиотики не оправдали тех надежд, которые на них возлагали.

Обратной стороной активного применения антибиотиков стала антибиотикорезистентность, проблему которой на протяжении многих лет безуспешно пытается решить мировое научное сообщество. О серьезности ситуации говорит тот факт, что Всемирная организация здравоохранения призвала правительства всех стран мира разработать план по борьбе с антибиотикорезистентностью и включила устойчивость к антимикробным препаратам в число 10 основных угроз для глобального здравоохранения. Согласно последним оценкам ВОЗ, в 2019 году 1,27 млн смертей во всем мире были напрямую связаны с лекарственно-устойчивыми инфекциями. К 2050 году эта цифра может достигнуть 10 млн человек ежегодно. Критичность ситуации связывают не только с развитием ESKAPE-патогенов, но и со стремительным ростом летальных исходов, связанных с антибиотикорезистентными возбудителями. Случаи появления мультирезистентных бактерий в медицинской практике фиксируются все чаще, а в 2016 году у пациента в США была обнаружена супербактерия, устойчивая к 26 видам доступных антибиотиков.

Причины и основные направления борьбы с антибиотикорезистентностью стали основной темой для обсуждения на заседании Научного совета РАН «Науки о жизни».

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии профессор Александр Горелов отметил, что в начале XXI века произошло изменение пирамиды летальных исходов, связанное прежде всего с изменением микробиома животных и человека, являющегося резервуаром резистентных возбудителей. 80% антибиотиков в настоящий момент используются в животноводстве, и, к сожалению, к 2030 году количество используемых антибиотиков не только для спасения жизни животных, но и в качестве стимуляторов роста увеличится практически на две трети. Значимую лепту в развитие данной проблемы внесла ошибочная парадигма XXI века о селективной деконтаминации, при которой каждое новое поколение детей должно прощаться с древними микробами. К счастью, данный подход в педиатрии уже не используется. Врач-педиатр, профессор Андрей Продеус на примере Москвы показал, что уже на первом году жизни 74% детей получают антибиотики по различным причинам.

Существенную роль в данном процессе сыграла пандемия. В 2020 году Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням и другие ассоциации России обратились в Министерство здравоохранения РФ с призывом отказаться в рекомендациях от необоснованного назначения антибактериальных препаратов. Президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев заявил, что заболевшим COVID-19 назначали антибиотики в 90% случаев, хотя в этом реально нуждались не более 10% заболевших. Увеличение удельного веса циркулирующих антибиотикорезистентных штаммов условно-патогенных микроорганизмов, увеличение долгосрочной смертности от угрозы резистентности к антибиотикам, стремительный рост бесконтрольного употребления антибиотиков – это лишь немногие последствия пандемии, влияние которых еще предстоит оценить.

Необходимость повышения осведомленности населения в вопросах приема антибиотиков подчеркнула директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Как показало пилотное исследование, проведенное НМИЦ ТПМ в трех регионах (Татарстан, Карелия и Новосибирская область), более 40% населения имеют проблематичный уровень грамотности не только в вопросах применения антибиотиков, но и в умении отличить достоверную информацию от недостоверной. Более того, 52% российских пациентов покупают антибиотики без рецепта и принимают их без назначения врача, а 74% пациентов с хроническими заболеваниями принимают одни и те же антибактериальные препараты при различных заболеваниях.

Системная работа Минздрава РФ в рамках реализации Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года, направленная на информирование населения по вопросам применения противомикробных препаратов, повышение уровня подготовки специалистов в соответствующих отраслях, принятие мер по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью, показывает свою эффективность. Но наиболее эффективными способами преодоления проблемы антибиотикорезистентности являются сохранение микробиома и создание новых вакцин.

gxpnews