Novo Nordisk стала второй по стоимости европейской компанией после LVMH

Датская Novo Nordisk стала второй по стоимости компанией Европы после крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton). Взлету акций на 17,2%, поднявшему компанию до такого уровня, способствовала публикация результатов исследований о влиянии препарата Wegovy на состояние лиц с лишним весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).

Испытания показали, что препарат на 20% снижает риск сосудистых катастроф, таких как сердечные приступы и инсульты, у людей с ожирением. По мнению аналитиков, эти данные станут катализатором расширения когорты пациентов – потребителей Wegovy в США и Европе, которые получают препарат в том числе по страховке.

Как отмечает Financial Times, в медицинском сообществе мнения о Wegovy неоднозначные. Некоторые врачи считают, что уменьшение риска осложнений из-за ССЗ при приеме препарата – естественный результат снижения веса. Другие называют результаты новых испытаний «знаковыми» и говорят, что препарат обладает «потенциалом изменить подход к лечению ожирения». Полные результаты исследований относительно влияния Wegovy на сердечно-сосудистую систему будут представлены в этом году на научной конференции.

gxpnews