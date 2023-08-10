Чистая прибыль Eli Lilly выросла на 85% во втором квартале 2023 года

Во втором квартале 2023 года чистая прибыль американской Eli Lilly составила $1,76 млрд по сравнению с $952,5 млн в том же квартале 2022-го (на 85% больше). Общая выручка составила $8,31 млрд, увеличившись на 28% по сравнению с $6,48 млрд во втором квартале предыдущего года.

Компания объясняет это увеличением объема продаж на 29%. Драйверами роста стали препараты Mounjaro, Verzenio, Jardiance и Taltz. Кроме того, существенный вклад внесли средства, полученные от продажи прав на препарат Baqsimi.

В США выручка компании составила $5,53 млрд, а за пределами – $2,78 млрд. Компания пересмотрела свой финансовый прогноз на 2023 год: теперь выручка ожидается в диапазоне от $33,4 до $33,9 млрд. Прибыль на акцию в отчетном периоде прогнозируется в диапазоне от $9,20 до $9,40.

В июне 2023 года FDA разрешило назначать детям два противодиабетических препарата от Eli Lilly – Jardiance и Synjardy (эмпаглифлозин). Ранее препараты были одобрены только для взрослых пациентов, а для детей единственным доступным пероральным средством являлся метформин.

gxpnews