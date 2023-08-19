«РЖД Логистика» запускает сервис ускоренной перевозки фармсырья и лекарственных препаратов

В рамках сервиса «Фармэкспресс» компания предоставляет полный перечень услуг для международной перевозки фармацевтической продукции в экспортно-импортном направлении. Транспортировка осуществляется по ускоренным контейнерным маршрутам в валидированных рефрижераторных автономных контейнерах, что позволяет гарантировать непрерывность холодовой цепи на всем маршруте.

Запустить логистический сервис для фармотрасли компании позволяет наличие специализированного парка рефконтейнеров, отличающегося полной автономностью. Дизельный генератор дает возможность поддерживать необходимую температуру при транспортировке контейнера по железной дороге, на автотранспорте и при перевалке, опция подключения к электропитанию обеспечит экономию топлива при мультимодальных перевозках на отрезке морского транспорта. Таким образом обеспечивается надежная автономная работа на протяжении 25-30 суток. В рамках мультимодальной перевозки автономный контейнер позволяет нивелировать возможные риски при смене колеи, вида транспорта, при простоях на терминалах, а также прохождении процедур фитосанитарного и ветеринарного контроля.

Компания предлагает грузовладельцам комплексный логистический сервис, который включает погрузочно-разгрузочные работы и автодоставку от места отправления, обработку на железнодорожном или морском терминале и дальнейшую транспортировку до конечного потребителя. «Фармэкспресс» – сервис международной перевозки грузов медицинского характера, ветеринарных препаратов и косметического сырья всеми видами транспорта в рефрижераторных и универсальных контейнерах.

«За плечами компании уже есть опыт перевозок фармсырья и продукции для косметической отрасли, лабораторных и расходных материалов, медицинских изделий, а также ветеринарных антибактериальных препаратов и БАД. Сейчас мы хотим вывести данную услугу на системный уровень, поскольку обладаем соответствующими ресурсами и компетенциями, а также системой менеджмента качества и специализированным подразделением, осуществляющим контроль качества на всем протяжении цепи поставок в соответствии со стандартом GDP», – отмечает заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика» по стратегии и инвестициям Николай Гвоздев.

Сервис «Фармэкспресс» рассчитан на зарубежных и отечественных фармпроизводителей, дистрибьютеров фармпродукции, производителей сырья для фармпроизводства, косметических препаратов и средств, которым необходим комплексный логистический сервис с соблюдением требований GDP и обеспечением непрерывности холодовой цепи на всем маршруте следования. Кроме того, компания обладает опытом организации перевозок грузов медицинского назначения и средств персональной защиты в универсальных контейнерах, а также производственного и высокотехнологичного медицинского оборудования.

gxpnews