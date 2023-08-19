Фармотрасль избежала коллапса

Новые правила, согласно которым с 1 сентября аптеки обязаны были вносить данные всех рецептов в систему мониторинга движения лекарственных препаратов при продаже лекарств, отменили: Росздравнадзор уточнил, что речь идет только о трех категориях лекарственных средств. Но 41% фармацевтов, опрошенных в сообществе «Фарма РФ», считал, что даже если такие правила и введут, то останется возможность обойти эти требования, а 22% считали, что решение отменят в последний момент. А вот если б правило ввели, работа аптек была бы парализована, уверены 74% респондентов.

С 1 сентября аптечные организации ожидали серьезных изменений в работе, связанных с тем, что маркировка переходит из уведомительного режима в обязательный. Ожидалось, что при отпуске рецептурных препаратов нужно будет передавать в систему мониторинга движения лекарственных средств реквизиты всех рецептурных препаратов.

Однако, в начале августа Росздравнадзор опроверг необходимость передачи всех препаратов, уточнив, что речь идет только о трех категориях лекарственных средств: подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ), льготных лекарственных средств, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством, а также препаратов, отпускаемых дистанционным способом.

Но фармацевты и до разъяснений Росдравнадзора были уверены, что если такие требования и введут, то оставят возможность обойти эти требования, так считает 41% респондентов, принявших участие в опросе в сообществе «Фарма РФ». 22% считали, что решение о необходимости вводить данные всех рецептов отменят в последний момент (и они оказались правы), а четверть респондентов были настроены на худшее – что требование будет распространятся на все рецептурные препараты.

Половина опрошенных фармацевтов считала такой формат работы крайне неудобным, а 38% считали, что работать будет просто невозможно.

Но в том, что это требование не приведет ни к чему хорошему, были уверены все респонденты: 90% считали, что результатом станет недовольство пациентов, 81% – что такие требования приведут к росту загруженности врачей, 80% – к увеличению времени обслуживания и появлению очередей, а 74% были уверены, что работа аптек будет парализована, по крайней мере в первое время после введения требования.

39% опрошенных пугало недовольство посетителей, не получивших препарат, 19% отмечали, что проблемой станет зависание или некорректная работа системы ввода данных рецептов, а 15% — падение объемов продаж.

34% опрошенных фармацевтов считают, что нововведения вводят в интересах Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), 25% считали, что эти меры нужны государству, 30% уверены, что эти нововведения невыгодны никому. Только 3% считали, что изменения будут полезны отрасли в целом, а 1,6% верили, что это делается в интересах пациентов.

46% респондентов считали, что коллапс системы мониторинга движения лекарственных препаратовпосле нововведений, приведут к протестам, а 33% считали, что несмотря на протесты, которые возникнут, все равно ничего не изменят.

gxpnews