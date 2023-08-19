Исследование: высокая доступность лекарств приводит к отказу от похода к врачу

Группа экономистов НИУ ВШЭ провела анализ по итогам многочисленных исследований, проводившихся в рамках проекта Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) в период между 2006 и 2019 годами. В исследовании поучаствовали примерно 10 тысяч человек – в ходе опроса они в том числе рассказывали, как часто болеют, посещают ли при этом врача или пытаются по какой-либо причине лечиться самостоятельно.

На основе полученных данных эксперты НИУ ВШЭ провели дополнительное исследование, которое показало, что более чем в 60% случаев россияне выбирают самолечение вместо обращения к врачу. Одной из причин такого подхода является доступность лекарств, считают авторы исследования. “Во многих странах купить препараты без рецепта сложно, поэтому люди чаще посещают врачей. У нас же человек может сходить на прием в поликлинику один раз, а потом несколько лет пить лекарства по той схеме, которую ему посоветовал врач”, – говорится в сообщении пресс-службы НИУ ВШЭ.

Также в ходе анализа данных экономисты изучили уровень дохода в семьях респондентов и их расходы на лекарства. Выяснилось, что, с одной стороны, медицина в России доступна широкому кругу людей вне зависимости от достатка – благодаря системам ОМС и ДМС. Однако зачастую они не покрывают стоимость лекарств, из-за чего россияне с низким уровнем доходов тратят на лекарства значительно меньше средств, чем материально обеспеченные участники РМЭЗ.

“Такой результат говорит о том, что для населения с низким уровнем доходов доступность здравоохранения может быть ограничена высокой стоимостью лекарств. Значит, им придется искать более дешевые аналоги или отказываться от дорогостоящих препаратов. И это тревожный сигнал, потому что лекарства – это неотъемлемая часть любого лечения”, – заявил сотрудник Международного центра экономики, управления и политики в области здоровья НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Евгений Заздравных. Его слова приводит в сообщении пресс-служба вуза.

Ранее сообщалось об исследовании аналитического центра НАФИ и фонда «Росконгресс». Опрос среди одной тысячи человек показал, что 44% респондентов в последние три года покупали в аптеках рецептурные препараты, не имея при этом назначения или рекомендации врача.

gxpnews