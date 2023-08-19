Россия передала Кубе 26 тонн лекарств и медицинских расходных материалов

Россия подготовила и передала Республике Куба в качестве гуманитарной помощи 26 тонн медикаментов и медицинских материалов для больниц. Это, в частности, препараты для борьбы с неинфекционными заболеваниями, анальгетики и противовоспалительные средства, а также расходные материалы для хирургии и больничное оборудование, передает РИА Новости.

Процесс передачи груза прошел при посредничестве представителей Панамериканской организации здравоохранения (региональная структура ВОЗ). «Эти лекарства и медицинские товары будут очень полезны для Кубы, потому что они переданы в начале сезона ураганов, и если возникнут какие-либо непредвиденные ситуации, лекарства будут уже в наличии», – сообщил агентству представитель ВОЗ/ПАОЗ.

По словам временного поверенного в делах России на Кубе Сергея Обознова, Россия намерена предпринимать шаги для дальнейшего укрепления отношений с латиноамериканской страной. «Без сомнения, медицинские препараты, которые мы поставляем сегодня, будут способствовать здоровью и благополучию братского кубинского народа. Столкнувшись с нынешней сложной ситуацией, Россия всегда готова протянуть руку помощи своим друзьям», – считает он.

К слову, в 2022 году на фоне пандемии COVID-19 Россия передала Кубе 83 тонны лекарств и предметов медицинского назначения. Помимо этого, ну Кубу регулярно отгружается продовольствие: зерно, мука, подсолнечное масло. Все это безвозмездно.

Ранее сообщалось, что Россия, Беларусь и Куба объединили усилия в области разработки лекарств, создав фармацевтический альянс. По мнению премьер-министра Кубы Мануэля Марреро, конкретным проектом, который будет реализован в краткосрочной перспективе, может стать создание реестра биофармацевтических препаратов, предназначенных для борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

gxpnews