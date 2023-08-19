В 2025 году в Саратове планируется выпуск устройств для реанимации «КардиоРобот»

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который проходит в Московской области с 14 по 20 августа, представили прототип первого российского роботизированного комплекса для сердечно-легочной реанимации «КардиоРобот», созданный сотрудниками саратовского научно-производственного предприятия (НПП) «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника» корпорации «Ростех»). Об этом сообщает пресс-служба министерства промышленности и энергетики Саратовской области.

«Сегодня саратовские участники форума презентуют оборудование для космических аппаратов, радиолокационные системы, новейшие разработки для медицины, спецтехнику и многое другое, а главное – демонстрируют серьезные компетенции и готовность к дальнейшему движению вперед, участию в импортозамещении и реализации новых высокотехнологичных проектов», – рассказал «Интерфаксу» региональный министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

Уточняется, что в 2025 году в Саратове планируется наладить серийное производство представленного на форуме устройства. «КардиоРобот» способен в 15 раз дольше (примерно 50 минут) человека проводить непрямой массаж сердца, что повышает шансы пациента на выживание и позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал. Его можно использовать в отделениях реанимации и интенсивной терапии, автомобилях скорой медицинской помощи и трансплантационных отделениях. Кроме того, благодаря датчикам жизнедеятельности «КардиоРобот» способен регулировать давление и глубину компрессии.

По словам генерального директора НПП «Алмаз» Михаила Апина, потребность в таких устройствах в больницах и станциях скорой помощи – порядка 9000 штук. «Пока подобное оборудование закупается за рубежом. Мы планируем запустить серийное производство приборов в 2025 году, но уже сегодня к нам поступило порядка 2000 заявок на данную технику», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что саратовский производитель фасовочно-упаковочного оборудования – завод «Аврора» – подписал соглашение с ташкентским предприятием Himlabpribor о поставке линии розлива и упаковки фармпрепаратов. Оборудование под названием Aurora Nxt является оригинальной разработкой российского производителя.

gxpnews