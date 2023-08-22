Biogen уволит 1000 человек в рамках «полного переконструирования» стратегии компании

Компания Biogen планирует сократить штат на 1000 человек, в прошлом году она уже уволила 900 сотрудников.

Biogen обнародовала план сокращения штата компании на 1000 человек, пишет FiercePharma. Таким образом производитель планирует экономить 700 млн долл. ежегодно.

Прошлой весной Biogen инициировала серию увольнений, в результате чего в прошлом году штат компании сократился почти на 900 человек. В прошлый четверг, 17 августа, Biogen начала информировать сотрудников об увольнениях, сообщил Fierce Pharma представитель Biogen. Он добавил, что большинство уведомлений сотрудники получат к концу сентября, конкретная дата будет зависеть от их должности и региона базирования.

Представители отрасли предложили уволенным сотрудникам помощь. Вице-президент по соблюдению требований здравоохранения в компании Organogenesis Стефани Махольц предложила сотрудникам Biogen консультации. Директор по коммерческой аналитике и исследованиям в Alexion Джон Вейтсман заявил, что готов помочь с вакансиями как в своей компании, так и за ее пределами.

В то же время Biogen потратила 7,3 млрд долл. на покупку компании Reata Pharmaceuticals, специализирующейся на редких заболеваниях. Благодаря этому приобретению Biogen получит одобренный FDA препарат Skyclarys для лечения редкого неврологического расстройства атаксии Фридрейха.

Biogen столкнулась с рыночным провалом препарата Aduhelm от болезни Альцгеймера. Также падают продажи препаратов компании по борьбе с рассеянным склерозом. Компания планирует сосредоточиться на диверсификации бизнеса в областях редких заболеваний, иммунологии и психиатрии. Для этого требуется то, что генеральный директор Biogen Крис Вихбахер называет «полным переконструированием Biogen». В основном эта программа предполагает экономию средств.

В настоящее время будущее Biogen во многом зависит от перспектив лекарства от болезни Альцгеймера Leqembi, которое компания разработала в сотрудничестве с Eisai. В отличие от Aduhelm, Leqembi имеет полное одобрение FDA и страховое покрытие по программе Medicare.

Николай Соколов

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