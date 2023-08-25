Ferring заключила сделку с Royal Pharma на 500 миллионов долларов

Компания Royalty Pharma подписала соглашение с компанией Ferring о получении гонораров за препарат от рака мочевого пузыря Adstiladrin (nadofaragene firadenovec-vncg). Royalty Pharma заплатит 300 миллионов долларов авансом и 200 миллионов долларов в качестве потенциального промежуточного платежа.

В декабре 2022 года FDA одобрило первую генную терапию швейцарского производителя лекарств Ferring Pharmaceuticals для лечения взрослых пациентов с раком мочевого пузыря. Терапия Adstiladrin предназначена для пациентов с агрессивной формой заболевания, у которых текущие варианты лечения включают удаление мочевого пузыря. Безопасность и эффективность Adstiladrin оценивали в многоцентровом клиническом исследовании, в котором приняли участие 157 пациентов.

Royalty Pharma получит 5,1% от чистых продаж ЛП в США. После выплаты этого этапа роялти могут вырасти до 8%. По словам компаний, сделка обеспечит выплату роялти в течение начала-середины 2030-х годов. Инвестиции также поддержат расширение производственных мощностей Ferring, коммерциализацию и дальнейшую клиническую разработку Adstiladrin.