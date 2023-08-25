Mallinckrodt Pharmaceuticals объявил о банкротстве на фоне опиоидного кризиса

Фармацевтическая компания Mallinckrodt достигла соглашения о сокращении долга и сократила долг примерно на 1,9 миллиарда долларов и аннулирует существующие акции. Производитель сообщил о своем намерении начать очередной раунд процедуры банкротства в ближайшие дни.

Mallinckrodt является одним из крупнейших производителей опиоидов, компания также производит дженерики и фирменные лекарства, такие как Acthar Gel, который используется для лечения рассеянного склероза и детских спазмов. Производитель был назван одним из главных виновников скандала с рецептурными опиоидами, связанного с чрезмерным назначением оксикодона в США.

В 2019 году была обнародована база данных Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), в которой отслеживаются все опиоиды, проданные в США с 2006 по 2012 год. Подавляющее большинство из произведенных 76 млрд опиоидных препаратов с 2006 по 2012 год было связано с тремя компаниями, одной из которых являлась SpecGx, «дочка» Mallinckrodt. В те годы SpecGx поставила 28,9 млрд таблеток оксикодона – это более, чем по 80 таблеток на каждого жителя США .

Компания начала процедуру банкротства в октябре 2020 года. Второй раунд направлен на сокращение общего долга примерно на $1,9 млрд. По сведениям СМИ, Mallinckrodt заключает сделку с крупными акционерами и трастом жертв опиоидов. Mallinckrodt осуществит последний платеж в размере $250 млн в пользу траста, помимо уже выплаченных $450 млн. Ранее ожидалось, что Mallinckrodt выплатит $1,7 млрд в рамках урегулирования судебного разбирательства.

Mallinckrodt «планирует использовать банкротство, чтобы снизить сумму, которую ранее обещала нам заплатить», — заявил Джозеф Стейнфельд (Joseph Steinfeld), адвокат, представляющий интересы тысяч предполагаемых жертв опиоидов Mallinckrodt. Он также добавил, что давать Mallinckrodt годы на выплату по мировым соглашениям было ошибкой.

Mallinckrodt вышла из своего предыдущего заявления о банкротстве в июне 2022 года, в том же месяце она согласилась на урегулирование в размере $1,7 млрд, но не смогла выплатить даже ежегодный расчетный платеж в размере $200 млн, что на тот момент позволяло предположить, что новое банкротство не за горами.

После второго квартала этого года у Mallinckrodt наличных денег было около $480,6 млн. Компания сообщила об убытке во втором квартале в размере $748 млн. Цена акций Mallinckrodt упала на 20% в среду примерно до 46 центов.

Акции производителя лекарств, которые уже потеряли около 92% своей стоимости в этом году, упали на 18,4% до 48 центов в начале торгов после того, как компания объявила о новом соглашении о реструктуризации со своими кредиторами и фондом жертв опиоидов.

Ранее стало известно, что другой участник опиодного скандала Purdue Pharma получила разрешение от американского судьи на продажу своего бизнеса в области потребительских товаров для здоровья за $397 млн ​​дочерней компании Arcadia Consumer Healthcare.

gxpnews