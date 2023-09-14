Производители предложили пересмотреть нормы приема лекарств для водителей

Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) направил свои предложения по изменению законопроекта, который предусматривает запрет на употребление водителями определенных препаратов, ухудшающих внимание. По мнению организации, в таком случае стоит опираться на концентрации вещества в крови, а не только на факт приема препарата.

Летом в Госдуму внесли законопроект, который предполагает создание перечня препаратов, запрещенных к употреблению для водителей автомобилей. Согласно проекту, если в процессе медицинского освидетельствования в крови у водителя будут обнаружены определенные препараты, ухудшающие реакцию и внимание, он понесет административную ответственность.

Перечень таких препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, и при этом не относящихся к этиловому спирту, наркотическим средствам, психотропным веществам, их аналогам либо новым потенциально опасным психоактивным, одурманивающим веществам, должно будет утвердить правительство.

В то же время СПФО предложил установить уровень концентрации вещества в крови, при котором препарат действительно может оказывать негативное влияние на реакцию человека. Определять эту концентрацию предлагается по аналогии с определением алкоголя в крови. Организация направила свое предложение в Министерство здравоохранения и Государственную думу.

Возникает вопрос, сколько в принципе будет стоить проведение анализов на наличие определенных лекарств в крови видителей, указал генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. По его мнению, законопроект должен быть направлен в рабочую группу «по регуляторной гильотине».

Фото: ru.123rf.com

Маргарита Грошева

pharmvestnik