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Минздрав: объем госзакупок импортных лекарств в 2023 году уменьшился на 6,6%

Объем госзакупок импортных ЛС в натуральном выражении сократился в 2023 году на 6,6%, закупки отечественных препаратов при этом выросли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава. 

«В натуральном выражении объем госзакупок импортных лекарственных препаратов сократился в текущем году на 6,6%, объемы закупок отечественных лекарств в натуральном выражении, напротив, выросли», – говорится в сообщении министерства.

Ранее «Ведомости» сообщили, что доля иностранных фармкомпаний на отечественном рынке госзаказа в первые семь месяцев этого года выросла на 6,7 по сравнению с аналогичным периодом 2022 года  до 63,4%.

gxpnews

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14 сентября, 2023 | Просмотров: 59