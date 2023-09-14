Правительство изменило Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности

Правительство внесло изменения в Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности. Согласно документу, были обновлены информация о кадровых ресурсах, финансовом положении, конкурентоспособности, а также раздел о приоритетных направлениях развития фармацевтической промышленности.

Правительство внесло изменения в Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года. Соответствующее распоряжение № 2436-р от 09.09.2023 опубликовано на портале правовой информации. Согласно документу, вместо 2024 года был установлен 2030 год.

Также в документе изменились цифры, касающиеся обрабатывающих производств. Если ранее они формировали около 14% валовой добавленной стоимости, то теперь 13,6%. Занято в ней около 8,1 млн человек, ранее — порядка 10,1 млн человек.

В стратегии отмечается постепенное ухудшение состояния основных фондов обрабатывающей промышленности. При этом по всем категориям фондов накопленный износ возрастает из-за системного недостатка инвестиций. В 2021 году степень износа составила 51,7%. Наименьший износ наблюдается в частности в химической и медицинской промышленности.

Также была обновлена информация о кадровых ресурсах, финансовом положении, конкурентоспособности. В документе указано, что в 2021—2022 годах возросла важность стимулирования импортозамещения из-за санкций. Среди ключевых угроз — разрыв производственных цепочек под воздействием экономических ограничений в области технологий.

В пункте «Направления развития» предписано расширить производство лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе отечественных вакцин против распространенных инфекционных заболеваний.

Раздел о приоритетных направлениях развития фармацевтической промышленности дополнился статистическими данными по итогам 2022 года. Также указано, что сохраняются следующие риски: тенденция к удорожанию иностранных фармсубстанций, критическая зависимость от импорта сырья, несовершенство правоприменительной практики в области патентования лекарственных средств, небольшие размеры российских фармкомпаний, а также длительность и высокий риск получения отрицательных результатов исследований.

Фото: pressfoto/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik