В Краснодаре под суд отправят фармацевтов за продажу препаратов без рецепта

В Краснодаре направлено в суд уголовное дело против группы фармацевтов. Их обвиняют в незаконном сбыте препарата, содержащего прегабалин. Обвиняемым может грозить до восьми лет лишения свободы.

МВД по городу Краснодару завершило расследование уголовного дела, возбужденного против девяти человек из Краснодарского и Ставропольского краев, Оренбургской области, а также Республики Белоруссия. Их обвиняют в сбыте сильнодействующих веществ (ч.3 ст.30, а также ч.3 ст.234 УК РФ), сообщили в пресс-службе МВД.

По данным следствия, местная жительница создала группу из восьми человек для розничной торговли в двух аптеках Краснодара препаратом, содержащим сильнодействующее вещество прегабалин. В течение двух месяцев фармацевты и заведующие в аптеках отпускали покупателям препарат без рецепта и без ведения предметно-количественного учета. Обвиняемые покупали препарат без соответствующих товарно-транспортных накладных в Москве и на попутных автобусах доставляли в Краснодар.

В аптеках и арендуемом гараже правоохранители обнаружили и изъяли более 36 кг препарата. На время предварительного следствия фигурантам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фармацевтам может грозить до восьми лет лишения свободы.

Фото: fabrikasimf/ru.freepik.com

Артем Косенок

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