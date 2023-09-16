СРО попросила Минздрав разъяснить нормы выдачи спецодежды работникам аптек

СРО «Ассоциация независимых аптек» просит Минздрав разъяснить нормы выдачи спецодежды сотрудникам аптек. Правовая неопределенность возникла после того, как во вступивших в силу 1 сентября этого года Единых типовых нормах выдачи средств индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Минтруда, не оказалось профессий «фармацевт» и «провизор».

СРО «Ассоциация независимых аптек» просит Минздрав дать разъяснения по вопросу нормы выдачи спецодежды сотрудникам аптек. Согласно санитарным правилам сотрудники аптек должны использовать спецодежду, при этом в новых Единых типовых нормах выдачи средств индивидуальной защиты ни фармацевты, ни провизоры не упоминаются. СРО направила письмо (имеется в распоряжении «ФВ») на имя министра Михаила Мурашко.

Трудовой кодекс обязывает работодателя устанавливать нормы бесплатной выдачи СИЗ, основываясь на Типовых нормах выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств с учетом результатов специальной оценки условий труда (СОУТ). В соответствии с федеральным законом о специальной оценке условий труда в ходе проведения такой оценки выявляются и идентифицируются вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса, определяется уровень их воздействия на работника. Но по результатам проведенных СОУТ в аптечных организациях не выявлены вышеуказанные факторы.

«В итоге совершенно неясно, на основании какого нормативного акта руководитель аптечной организации должен обеспечивать своих сотрудников СИЗ, в частности спецодеждой, и в каком количестве, — подытоживает автор обращения, директор СРО и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. — Этот момент мы и просим прояснить».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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