Минпромторг предложил убрать налоговую преференцию у импортной медтехники

Минпромторг предложил ввести механизм возврата налога на добавленную стоимость для производителей отечественной медицинской техники, пишет РБК. Это предлагается сделать через установление нулевой ставки НДС для определенных медицинских товаров. Соответствующий законопроект с поправками в ст. 164 и 165 Налогового кодекса 11 сентября был вынесен на заседание правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Ведомство подтвердило, что такой законопроект подготовлен.

Законопроект направлен на «ускоренное принятие мер по расширенной государственной поддержке разработки и производства медицинских изделий, электронной компонентной базы, поскольку отрасль медицинской промышленности является наукоемкой и требует значительных инвестиций», пишет Минпромторг.

Сейчас на российские медизделия либо установлена льготная ставка 10% по НДС, либо они вообще освобождены от налога (тот же режим действует для импортируемых медицинских товаров). В последнем случае российские производители лишены возможности принимать к вычету так называемый входной НДС, входящий в цену приобретаемой ими промежуточной продукции, тогда как поставщики иностранных изделий, как правило, получают возмещение своего национального НДС в стране-источнике. Это «создает неравные фискальные условия», а нулевая ставка позволит устранить это «льготное налогообложение» ввоза иностранных медизделий, утверждает Минпромторг в сопроводительных материалах к законопроекту.

Перечень товаров, освобожденных от НДС как при реализации в России, так и при импорте в нее, утвержден постановлением правительства от 30 сентября 2015 года. В него входят зондирующие инструменты, приборы для функциональной диагностики, эндоскопические приборы, рентгеновские приборы, наркозные аппараты, слуховые аппараты и т. д. Минпромторг предлагает вывести часть наименований из этого списка и ввести для них нулевую ставку НДС. Таким образом, при вступлении нововведения в силу в отношении медицинских изделий сложится трехэлементная система налоговых льгот: освобождение от НДС и две пониженные ставки (0 и 10%) вместо текущей двухэлементной.

Обложение налогом в 0% выгоднее российским производителям, чем освобождение от НДС, так как позволит возвращать из бюджета тот НДС, который производители уплатили в составе приобретенных комплектующих и материалов. Сейчас производители таких медицинских товаров не являются плательщиками НДС, а следовательно, не могут применять вычет «входного» НДС.

Помимо того что поправки выровняют налоговые условия для отечественных производителей медтехники и поставщиков тех же изделий из-за рубежа с точки зрения возможности возвращать косвенный налог, себестоимость российской продукции может снизиться, следует из пояснительной записки к законопроекту.

«С точки зрения социально-экономических последствий предлагаемое законопроектом изменение может способствовать созданию благоприятных налогово-правовых условий для осуществления хозяйственной деятельности по производству, реализации и потреблению соответствующих товаров отдельными категориями производителей», – положительно оценивает инициативу Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

gxpnews