Москва увеличила выпуск фармпродукции и медматериалов на 50% с начала года

За первые семь месяцев 2023 года фармпроизводители Москвы на 50% увеличили выпуск лекарств и медицинских материалов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это в том числе обезболивающие средства, антибиотики, вакцины, иммунобиологические и противовирусные препараты, а также лекарства для борьбы с болезнями сердца и кровеносных сосудов, онкологическими и эндокринными заболеваниями, сообщает пресс-служба столичного Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства.

В сообщении уточняется, что заметнее всего выросло производство противоопухолевых и иммуномодулирующих препаратов, а также средств для лечения органов дыхательной системы.

«Московские предприятия отрасли активно работают над тем, чтобы в полной мере удовлетворить растущий спрос на важнейшие виды лекарств», – добавили в ведомстве. Уточняется, что сегодня в городе действуют 95 площадок по производству медикаментов, где трудоустроены более 15 тысяч человек.

Примечательно, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в период с января по июнь 2023 года выпуск лекарств и медицинских материалов в столице вырос на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чиновник считает фармотрасль одним из главных драйверов роста промышленности Москвы.

gxpnews