«Ветбиохим» подготовил к госрегистрации четыре новые вакцины

Московский производитель ветеринарных препаратов «Ветбиохим» в 2023 году подготовил к государственной регистрации четыре новые вакцины. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, однако он не уточнил, о каких именно вакцинах идет речь.

Всего предприятие выпускает для российского рынка 41 иммунобиологический препарат, из них 15 – для животных-компаньонов. Кроме того, за время своей деятельности «Ветбиохим» разработал и внедрил в производство свыше 150 лекарственных средств и диагностических тест-систем для применения в ветеринарии.

Кроме того, с начала года компания на 30% увеличила выпуск иммунобиологических препаратов для мелких домашних животных – до 37 млн доз. По словам Овчинского, наращиванию производственных мощностей поспособствовал уход ряда зарубежных предприятий с российского рынка.

В целях увеличения производительности в 2022 году компания построила новый завод, вложив в проект около 2 млрд рублей. Годовая мощность филиала – порядка 5,5 млн флаконов живых вакцин, 10 млн флаконов жидких иммунобиологических и более 1,5 млн флаконов химико-фармацевтических препаратов. Продажи с начала года составили около 1,5 млрд рублей, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В июне 2023 года производственная площадка «Ветбиохим» получила аттестацию по стандарту GMP Турецкой Республики. Это позволит компании поставлять свою фармпродукцию не только на турецкий, но и на международный рынки.

gxpnews