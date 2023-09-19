GE Healthсare за $44 млн разработает ИИ-решение для УЗИ-сканеров

Американский мейджор GE Healthсare получил от Фонда Билла и Мелинды Гейтс грант в размере $44 млн на разработку системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ) для оценки результатов ультразвуковых исследований. Предполагается, что технологию будет разрабатывать компания Caption Health, которую мейджор приобрел в феврале 2023 года.
Предполагается, что грант поможет внедрить ИИ-технологию Caption Health в целый ряд ультразвуковых устройств и зондов, включая портативные УЗИ-сканеры. СППВР будет помогать врачам в акушерском скрининге и ультразвуковом сканировании матери и плода.
Решение должно повысить эффективность диагностики, проводимой медработниками без специальной подготовки в сфере УЗИ-исследований, в странах с низким и средним уровнем дохода и, в конечном счете, способствовать расширению доступа к более качественной медицинской помощи.
Caption Health – разработчик ИИ-решений в области ультразвуковой диагностики. Пилотный проект компании – решение, позволяющее врачам без опыта в ультразвуковой диагностике проводить УЗИ сердца (Caption AI), интерпретация результатов которого требует специальных навыков.
В ноябре 2020 года компания привлекла грант в размере $4,95 млн для разработки решения для интерпретации проведения УЗИ легких для диагностики пациентов с COVID-19.
GE Healthcare приобрела Caption Health в феврале 2023 года. Сумма сделки не раскрывалась.
Источник: GE Healthcare
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