GE Healthсare за $44 млн разработает ИИ-решение для УЗИ-сканеров

Предполагается, что грант поможет внедрить ИИ-технологию Caption Health в целый ряд ультразвуковых устройств и зондов, включая портативные УЗИ-сканеры. СППВР будет помогать врачам в акушерском скрининге и ультразвуковом сканировании матери и плода.

Решение должно повысить эффективность диагностики, проводимой медработниками без специальной подготовки в сфере УЗИ-исследований, в странах с низким и средним уровнем дохода и, в конечном счете, способствовать расширению доступа к более качественной медицинской помощи.

Caption Health – разработчик ИИ-решений в области ультразвуковой диагностики. Пилотный проект компании – решение, позволяющее врачам без опыта в ультразвуковой диагностике проводить УЗИ сердца (Caption AI), интерпретация результатов которого требует специальных навыков.

В ноябре 2020 года компания привлекла грант в размере $4,95 млн для разработки решения для интерпретации проведения УЗИ легких для диагностики пациентов с COVID-19.

GE Healthcare приобрела Caption Health в феврале 2023 года. Сумма сделки не раскрывалась.