Для проведения клинисследований БМКП предложили не предоставлять сведения об аккредитации

Минздрав предлагает исключить необходимость предоставления сведений об аккредитации исследователей и клиник на право проведения клинических исследований БМКП. Документ может вступить в силу с 1 апреля 2024 года.

Минздрав предлагает внести изменения в порядок ведения реестра исследователей, осуществляющих клинические испытания биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), а также в порядок выдачи разрешений для таких исследований. Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Изменения вносятся в приказы № 141н от 31.04.2017 и № 282н от 31.05.2017. Согласно документу, ведомство намерено исключить требование о необходимости предоставления сведений об аккредитации исследователей на право проведения клинических исследований БМКП. Аналогично предлагается отменить предоставление сведений об аккредитации для клинических центров, заявленных для проведения исследований.

В случае принятия документа он вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

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Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik