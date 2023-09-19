EMA рекомендовало прекратить продажу препарата GSK от рака крови Blenrep

EMA рекомендовало не продлевать регистрационное удостоверение на онкологический препарат GSK Blenrep. Препарат не смог показать свою эффективность на испытаниях, и в прошлом году его прекратили продавать в США.

Европейский медицинский регулятор EMA рекомендовал не продлевать регистрационное удостоверение препарату GSK от рака крови Blenrep, пишет Reuters. В прошлом году GSK прекратила продавать лекарство в США по запросу FDA.

В ноябре прошлого года Blenrep не смог достичь основной цели в исследовании III фазы у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной множественной миеломой. Оно ставило целью продемонстрировать преимущества препарата перед существующими на рынке вариантами лечения.

Объем продаж Blenrep во II квартале этого года составил всего 9 млн фунтов стерлингов (11,18 млн долл.). Для сравнения: в 2022 году объем продаж препарата составил 118 млн фунтов стерлингов и стал вторым по прибыльности препаратом в онкологическом портфеле компании.

Reuters пишет, что эта новость стала напоминанием для GSK поработать над своим портфелем препаратов, поскольку за последний год компания потерпела ряд неудач в клинических испытаниях своих онкологических лекарств.

Несколько лет назад GSK активно занималась формированием своего онкопортфеля, отчасти за счет таких сделок, как покупка в 2019 году американской биофармацевтической компании Tesaro за 5,1 млрд долл.

Николай Соколов

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