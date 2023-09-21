J&J представила новый логотип и сменила название Jannsen

J&J представила новый логотип и визуальный стиль, а также сменила название фармацевтического подразделения Jannsen.

Johnson & Johnson обновила логотип и представила новый визуальный стиль. Новый имидж должен отразить изменения в компании, которая теперь «уделяет исключительное внимание инновациям в сфере здравоохранения и решению самых сложных проблем» в этой области, говорится на сайте производителя.

Фармацевтическое подразделение J&J Janssen будет переименовано в Johnson & Johnson Innovative Medicine, при этом бренд Johnson & Johnson продолжит включать в себя подразделение медицинских технологий под названием Johnson & Johnson MedTech.

Оригинальный логотип, который используется с 1887 года и основан на подписи соучредителя компании Джеймса Вуда Джонсона, будет заменен на новый.

Издание Creative Review пишет, что причины этих изменений варьируются от желания J&J дистанцироваться от недавних судебных исков, в которых утверждается, что снятая с производства детская присыпка компании может быть связана с раком, до того факта, что рукописный шрифт вышел из моды.

Однако, скорее всего, таким образом компания пытается соответствовать современным тенденциям и хочет, чтобы логотип лучше выглядел в интернете и социальных сетях. Согласно информации, опубликованной на сайте производителя, логотип компании будет смотреться представительно и современно, «особенно в цифровых интерфейсах».

В этом контексте J&J следует за многими брендами, особенно из секторов, связанных с модой и автомобилестроением, которые вводят новый визуальный стиль, лучше приспособленный для использования в цифровой среде.

Фото: Johnson & Johnson

Николай Соколов

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