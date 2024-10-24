Инвестфонд Starboard раскритиковал руководство Pfizer за неэффективную работу

Инвестиционный фонд Starboard Value, которому принадлежит пакет акций Pfizer на сумму в 1 млрд долл., подверг критике руководство фармацевтической компании за неэффективное расходование средств на приобретение новых активов, а также низкую окупаемость исследований препаратов.

Недовольство акционеров может привести к смене гендиректора Pfizer Альберта Бурлы. Фонд Starboard Value, инвестировавший в компанию 1 млрд долл., представил на конференции презентацию, в которой раскритиковал топ-менеджмент фармгиганта.

Генеральный директор Starboard Джеффри Смит представил презентацию из 74 слайдов на конференции 13D Monitor Active-Passive Investor Summit в Нью-Йорке, которую фонд опубликовал на своем сайте. В своем выступлении он заявил о необходимости привлечь топ-менеджмент Pfizer к ответственности за неудовлетворительную доходность компании и падение стоимости ее акций. По его словам, успех в фармотрасли измеряется способностью компании создавать препараты-бестселлеры, однако достижения Pfizer в этом отношении оставляют желать лучшего.

По подсчетам Starboard, рыночная стоимость Pfizer упала более чем на 20 млрд долл. с 2019 года (газета Wall Street Journal приводит другие данные: текущая оценка компании в 166 млрд долл. вдвое ниже пиковых значений, достигнутых в пандемию). При этом фармгигант заработал 40 млрд долл. на продаже противоковидных препаратов в разгар пандемии. Указывается, что значительные долговые обязательства производителя в сочетании со снизившейся капитализацией могут стать препятствием для заключения новых сделок слияния и поглощения.

Смит также обозначил в докладе ряд неудачных клинических испытаний и невыполненных обещаний руководства Pfizer. Он привел в пример заявление компании, сделанное в 2019 году с приходом Бурла на пост нового гендиректора, о планах компании представить на рынке 15 новых препаратов-бестселлеров к 2022 году. Однако производитель так и не реализовал намеченные цели.

Согласно прогнозам фонда, рентабельность капиталовложений Pfizer в исследования различных лекарств и покупку новых компаний составит 15% в период с 2023 по 2030 год. Это значительно ниже среднеотраслевого показателя в 38%, для достижения которого компании необходимо увеличить выручку на 29 млрд долл. к концу десятилетия, что, по мнению Starboard, вряд ли возможно.

Фото: pfizer.com

Владимир Заболотских

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