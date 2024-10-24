Минсельхоз предложил расширить перечень получающих господдержку производителей ветпрепаратов

Минсельхоз разработал проект приказа, который расширит перечень получателей господдержки, распространяя ее на всех производителей ветвакцин, включая те, что требуют сверхнизких температур хранения. При этом сроки фактического масштабирования производства, даже при условии получения этих мер поддержки, остаются большими, считают в профильной ассоциации.

Минсельхоз предложил внести изменения в перечень лекарств для животных, кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов, производство которых осуществляется из продукции (сырья), не относящейся к сельскохозяйственной. Проект приказа об этом проходит общественное обсуждение до 4 ноября.

Перечень, о котором идет речь, утвержден приказом Минсельхоза № 509 от 03.09.2024. Авторы документа предлагают исключить из приказа слова «за исключением вакцин, имеющих температурный режим хранения и транспортирования минус 60 градусов Цельсия или ниже».

Как сообщил «ФВ» исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей Семен Жаворонков, сейчас руководство Минсельхоза предпринимает заметные усилия по созданию условий для масштабирования производства ветпрепаратов внутри страны. Предлагаемый проект укладывается в эту логику и направлен на расширение круга потенциальных получателей мер государственной поддержки.

Для финансовой поддержки проектов развития ветеринарной биофармацевтической отрасли летом был принят закон № 320-ФЗ от 08.08.2024, который начал действовать с 1 сентября. Им заложена основа для предоставления бюджетных средств и льготных кредитов производителям ветпрепаратов и кормовых добавок. Предложенный проект дополнительно расширяет перечень получателей этой поддержки и распространяет ее на всех производителей ветвакцин, в том числе тех, которые требуют сверхнизких температур хранения.

«Пока сложно оценить, как быстро отечественные производители смогут воспользоваться новыми мерами поддержки, потому что, предварительно, ветеринарная биофармацевтическая отрасль будет претендовать на льготные кредиты в общем порядке с сельхозтоваропроизводителями. При этом сроки фактического масштабирования производства, даже при условии получения этих мер поддержки, понятно, большие. Именно поэтому сейчас, на наш взгляд, важно не терять взвешенного подхода к обеспечению потребностей животноводов — стремиться наравне с развитием производства сохранять и диверсифицировать поставки в Россию международных решений», — заявил Жаворонков.

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут на правительственном часе в Совете Федерации сообщила, что в 2024 году производство вакцин для агропромышленного комплекса выросло на 15,7%.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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