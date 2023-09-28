Мантуров: поступления налогов в бюджет от маркировки достигли 471 млрд рублей

Налоговые поступления в бюджет от работы системы маркировки составили 471 млрд рублей за все годы реализации механизма. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином. Он также добавил, что маркировка позволила снизить реализацию просроченных лекарств за прошлый год в три раза.

“Помимо граждан и ответственного бизнеса, эффекты от внедрения маркировки получает и наша бюджетная система. За годы реализации механизма прямые и косвенные дополнительные налоговые поступления составили 471 млрд рублей. Что важно – фискальные результаты возникают практически сразу после включения в проект новой товарной группы. В частности, уже за первый год объем налоговых сборов по молочной продукции вырос на треть”, – сказал он.