Мурашко: В РФ зарегистрировали 165 ЛП для лечения диабета

Порядка 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа зарегистрировано в России, половина из них – отечественного производства, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Он добавил, что на рынке госзакупок уже 70% таких препаратов также отечественного производства.

“В РФ зарегистрировано всего 165 препаратов для лечения сахарного диабета и первого, и второго типа, половина из них – отечественного производства. На рынке государственных закупок в этом году уже 70% – это отечественные препараты, и отечественная промышленность позволяет в том числе сегодня экспортировать уже активно данную группу препаратов”, – сказал он.

Мурашко добавил, что в России сейчас зарегистрировано шесть видов отечественных тест-полосок для определения сахара в крови. Он также напомнил о реализации федерального проекта “Борьба с сахарным диабетом”, который предусматривает, в частности, развитие инфраструктуры службы диабета, прежде всего, в сельской местности и на удаленных территориях, дооснащение оборудованием для выявления и контроля состояния пациентов.

gxpnews