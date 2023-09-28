Представители фармотрасли вошли в TOP1000 российских менеджеров

Опубликован ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В него вошли в том числе представители фармацевтической отрасли.
Ассоциация менеджеров (АМР) и ИД «Коммерсантъ» представили рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» в 2023 году. Начальный список кандидатов состоит из 1 тыс. лауреатов рейтинга прошлого года. Победителям прошлого года предлагается подтвердить свое участие в качестве кандидата рейтинга текущего года и выдвинуть членов своей управленческой команды, а также до десяти новых менеджеров из других компаний. Также возможно самовыдвижение кандидатов, ранее не участвовавших в рейтинге.
Общее количество новых имен в рейтинге в нынешнем году (без учета высших руководителей) составило 49,5%. В прошлом году было 49,7%, в позапрошлом — 37,7%.
«В прошлом году высокий коэффициент обновления был обусловлен, по всей видимости, необходимостью резко менять бизнес-планы в связи с введением западных санкций. В текущем году острота проблемы, судя по результатам рейтинга, возможно, постепенно уходит», — пояснили составители рейтинга.
С точки зрения отраслевой принадлежности наиболее устойчивой оказалась позиция «производство потребительских товаров» с коэффициентом обновления 33,9%, следом идут «транспорт» (35,7%) и «машиностроение» (38,5%). Больше всего изменений в сферах «связь и телекоммуникации» (87,5%), «профессиональные услуги» (83,9%) и «торговля» (80,3%).
TOP250 высших руководителей
|Торговля
|2
|Кузин Александр Владимирович
|Генеральный директор
|Аптечная сеть 36,6
|6
|Филиппов Александр Павлович
|Генеральный директор
|Аптечная сеть «Ригла»
|Фармацевтика
|1
|Муратов Рустем Булатович
|Генеральный директор
|«Биннофарм Групп»
|2
|Литвинова Елена Юрьевна
|Генеральный директор
|«НоваМедика»
|3
|Погодина Екатерина Борисовна*
|Генеральный директор
|«Джонсон & Джонсон»
|4
|Сиразутдинов Артем Геннадиевич
|Генеральный директор
|«Система-БиоТех»
|5
|Родионов Петр Петрович
|Генеральный директор
|«Герофарм»
|6
|Яцук Вадим Романович
|Генеральный директор
|ФармФирма «Сотекс»
|7
|Музяев Вадим Геннадиевич
|Президент
|ГК «Протек»
|8
|Погребинский Дмитрий Борисович
|Генеральный директор
|ЦВ «Протек»
TOP100 финансовых директоров
|Торговля
|3
|Курилов Александр Сергеевич
|Финансовый директор
|Аптечная сеть 36,6
|Ступак Сергей Иванович
|Финансовый директор
|Аптечная сеть «Ригла»
|Фармацевтика
|1
|Багаутдинова Элина Асхатовна
|Финансовый директор
|«Биннофарм Групп»
|2
|Богомолов Денис Борисович
|Вице-президент по финансам, IТ и развитию бизнеса
|«Нижфарм» (Stada)
|3
|Марченко Юрий Олегович
|Заместитель генерального директора по финансам
|ФармФирма «Сотекс»
TOP100 коммерческих директоров
|Торговля
|2
|Бурдина Наталья Владимировна
|Коммерческий директор
|Аптечная сеть «Ригла»
|3
|Демин Сергей Александрович
|Коммерческий директор
|Аптечная сеть 36,6
|Фармацевтика
|1
|Бахметьев Игорь Владимирович
|Вице-президент по коммерческим вопросам
|«Нижфарм» (Stada)
|2
|Славгородская Екатерина Владимировна
|Директор по продажам и продвижению
|«Биннофарм Групп»
|3
|Скорняков Владимир Валерьевич
|Директор департамента продаж
|«Герофарм»
|4
|Кузнецов Денис Дмитриевич
|Директор по коммерции и логистике
|«Такеда Фармасьютикалс»
|5
|Красных Оксана Николаевна
|Глава бизнес-подразделения
|«НоваМедика»
|Красильников Денис Александрович
|Заместитель генерального директора по коммерции
|ЦВ «Протек»
|Соколов Александр Олегович
|Коммерческий директор
|«Акрихин»
TOP100 директоров по маркетингу
|Торговля
|Бренес Кесада Мария Франсисковна
|Директор по маркетингу
|Аптечная сеть 36,6
|Фармацевтика
|1
|Черногорцева Снежана Юрьевна
|Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам
|«Валента Фарм»
|2
|Богомолова Мария Михайловна
|Директор по маркетингу
|«Биннофарм Групп»
|3
|Рыкова Марина Сергеевна
|Директор по стратегическому маркетингу
|«Герофарм»
|4
|Зоц Андрей Дмитриевич
|Директор по маркетингу
|«Система-Биотех»
|5
|Николаев Илья Николаевич
|Директор развития онлайн-продаж
|«Здравсити»
TOP100 директоров по персоналу
|Фармацевтика
|1
|Федченко Татьяна Анатольевна
|Директор по персоналу и организационному развитию
|«Биннофарм Групп»
|2
|Карпова Анна Германовна
|HR-директор
|«Система-Биотех»
|3
|Веселова Наталья Юрьевна
|Заместитель генерального директора по персоналу
|ЦВ «Протек»
|4
|Мартенюк Анна Борисовна
|Директор по персоналу
|Фармфирма «Сотекс»
TOP100 директоров по общественным и корпоративным связям
|Торговля
|5
|Малкова Лидия Анатольевна
|Директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами
|Аптечная сеть 36,6
|Фармацевтика
|1
|Албаут Татьяна Викторовна
|Экс-директор по связям с общественностью
|«НоваМедика»
|2
|Кенюхова Ирина Геннадьевна
|Директор департамента корпоративного маркетинга
|Biocad
|3
|Доморощенкова Евгения Дмитриевна
|Руководитель отдела по связям с общественностью
|«Герофарм»
|4
|Епифанцева Елена Михайловна
|Директор по связям с общественностью
|«Р-Фарм»
|5
|Бровкина Елена Евгеньевна
|Руководитель направления по связям с общественностью
|«Буарон»
TOP50 директоров по отношениям с органами власти
|Фармацевтика
|1
|Галкина Вилена Викторовна
|Директор по взаимодействию с органами государственной власти
|«Герофарм»
|2
|Торгов Алексей Владимирович
|Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям
|Biocad
TOP50 директоров по информационным технологиям
|Торговля
|1
|Еферов Алексей Юрьевич
|Директор по информационным технологиям
|Аптечная сеть 36,6
|Фармацевтика
|1
|Зайцев Евгений Павлович
|Директор по информационным технологиям и автоматизации бизнес-процессов
|«Биннофарм Групп»
TOP50 директоров по корпоративному управлению
|Фармацевтика
|1
|Петров Игорь Олегович
|Директор по корпоративному управлению и трансформации бизнеса
|«Биннофарм Групп»
TOP25 директоров по цифровой трансформации
|Торговля
|1
|Ржезников Максим Владимирович
|Директор по электронной коммерции
|Аптечная сеть 36,6
TOP25 директоров по логистике и цепям поставок
|Фармацевтика
|1
|Дугин Денис Николаевич
|Заместитель генерального директора по операционной деятельности и взаимодействию с партнерами
|«Нанолек»
|2
|Полякова Марина Сергеевна
|Вице-президент по логистике и управлению цепями поставок
|«Нижфарм» (Stada)
|3
|Бовтун Виктор Григорьевич
|Заместитель генерального директора по логистике
|ЦВ «Протек»
Фото: wavebreakmedia_micro/ru.freepik.com
Артем Косенок
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