СМИ сообщили о переговорах Moderna и Евросоюза о новом контракте по COVID-19

Moderna ведет переговоры с Евросоюзом по поводу поставок обновленных вакцин против COVID-19, сообщили СМИ. Предполагаемый контракт будет подписан до 2026 года. Прошлый закончился в августе прошлого года и с тех пор не продлевался.

Европейский Союз ведет переговоры с Moderna о новом соглашении по поставкам вакцин против COVID-19, сообщила Financial Times со ссылкой на два источника.

Американская компания поставляла вакцины против коронавируса в Евросоюз во время пандемии, но контракт на адаптированные к варианту «Омикрон» вакцины закончился в августе прошлого года и с тех пор не продлевался. На данный момент по крайней мере восемь стран союза заинтересованы в заключении нового соглашения, пишет FT.

Предполагаемый контракт включает поставку вакцин на период до 2026 года. Его условия позволят национальным органам здравоохранения стран ЕС решать, какие составы вакцины закупать каждый сезон.

«Поскольку кампании вакцинации начнутся в октябре, для Европейской комиссии крайне важно обеспечить диверсифицированные поставки вакцин против COVID-19», — заявили в Moderna, добавив, что обновленная вакцина компании против новых вариантов коронавируса уже одобрена для использования в ЕC.

Pfizer и BioNTech, которые производят другую мРНК-вакцину против COVID-19, заключили многолетнее соглашение с ЕС и сейчас поставляют обновленные препараты в Европу. В мае этого года компании договорились с Евросоюзом о внесении изменений в свой контракт на вакцину против COVID-19, сократив количество прививок, которые блок должен закупить, и перенеся крайний срок поставки на 2026 год из-за падения спроса.

По словам одного из собеседников, цена за одну дозу препарата Moderna обсуждалась на уровне около 25 евро. Она будет окончательно определена в ходе переговоров. Такая цена будет соответствовать предыдущим контрактам.

В 2021 году Financial Times сообщала, что Modern и Pfizer повысили цены на препараты после того, как данные испытаний III фазы показали, что их мРНК-вакцины имеют более высокие показатели эффективности, чем более дешевые варианты, разработанные AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Николай Соколов

pharmvestnik