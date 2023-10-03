Иностранные фармкомпании попали в рейтинг российского Forbes

Пять зарубежных компаний в России попали в рейтинг крупнейших предприятий по версии Forbes. В списке оказались Bayer, Novartis, Sanofi, AstraZeneca и Abbott Laboratories.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России в 2023 году. В список попали пять фармацевтических компаний.

В рейтинг включены компании, которые, по данным на 20 сентября 2023 года, более чем на 50% принадлежат иностранным корпорациям или физлицам. Они ранжированы по совокупной выручке, полученной в 2022 году. В итоговую сумму выручки включались данные основных российских подразделений иностранной компании.

В лидерах оказалась немецкая Bayer, занявшая в общем рейтинге 25-е место. В 2022 году выручка компании составила 86,5 млрд руб. На 34-м месте расположился швейцарский производитель Novartis с выручкой 68,6 млрд руб. Обе компании попадали также в прошлогодний рейтинг Forbes. В 2022 году они находились на 37-й и 49-й строчках соответственно.

На 40-й строчке находится французская компания Sanofi. Выручка составила 24,9 млрд руб. Следом за ней идет AstraZeneca (45-е место, 53,7 млрд руб.). Также в рейтинге 2023 года появился американский производитель Abbott Laboratories (49-е место, 49,7 млрд руб.).

Фото: jannoon028/ru.freepik.com

Артем Косенок

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