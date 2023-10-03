В «Авексиме» назначен новый генеральный директор

В компании «Авексима» назначен новый генеральный директор. Это первая смена главы компании с момента ее основания. Экс-гендиректор займет пост председателя совета директоров.

Иван Халепо занял пост генерального директора ОАО «Авексима», рассказали «ФВ» в компании. Предыдущий гендиректор Елена Ткаченко занимала эту должность с момента основания организации в 2011 году. Теперь она займет пост председателя совета директоров.

Ранее Халепо занимал пост заместителя гендиректора по продажам и маркетингу. Он также имеет большой опыт работы на фармрынке — занимал руководящие позиции в производственных, дистрибьюторских компаниях, среди которых Glenmark, Abbott, «Валента Фармацевтика».

Среди задач, поставленных новому управляющему: усиление позиций на рынке, расширение портфеля препаратов и масштабирование экспортных продаж.

ОАО «Авексима» — российская фармацевтическая компания полного цикла. Производственные площадки компании расположены в Москве, Свердловской и Кемеровской областях. На базе технопарка «Сколково» функционирует Научно-исследовательский центр «Авексима». Портфель препаратов включает в себя более 100 наименований лекарственных средств.

Руслан Мавлиханов

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