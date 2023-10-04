Нелли Игнатьева покинула пост исполнительного директора РААС

Новое назначение «ФВ» также прокомментировал гендиректор аптечной сети «Ригла» и председатель Координационного совета РААС Александр Филиппов. Он подтвердил, что на состоявшемся сегодня заседании РААС большинством голосов был выбран новый исполнительный директор ассоциации. По словам Филиппова, Опарин не выходец из фармацевтической отрасли, сфера его деятельности — финансы.

«Смена исполнительного директора — это не оценка плохой работы Нелли Игнатьевой, а желание усилить организационную составляющую работы РААС. Мы хотим сделать ассоциацию более значимой и усилить работу с государственными органами. Кроме того, принято решение о создании в рамках РААС секции государственных аптек. Будем заниматься решением вопросов, связанных с этим сегментом аптечного рынка», — резюмировал он.

В январе прошлого года в РААС произошли изменения — главный редактор издания Vademecum Дмитрий Кряжев был назначен директором по развитию аптечной ассоциации. Тогда один из источников «ФВ» назвал это назначение «перезагрузкой» ассоциации.

Руслан Мавлиханов

Оксана Григорьева

pharmvestnik