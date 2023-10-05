70% врачей отдают предпочтение оригинальным препаратам

Дженерики и оригинальные препараты взаимозаменяемы при условии надлежащего качества. Но врачи все равно отдают предпочтения оригиналам, показывает исследование, проведенное в сообществе «Врачи РФ».

Несмотря на то что при соблюдении всех критериев качества при производстве дженерики ничем не уступают оригинальным препаратам, 70% респондентов при назначении пациенту ЛП отдают предпочтение именно оригиналу, показывает исследование, проведенное в сообществе «Врачи РФ». Только 6% опрошенных предпочитают дженерики, а 21% выбирают любой препарат, содержащий нужное действующее вещество.

Хотя предпочитают врачи оригинальные препараты, то же число врачей (71%), тем не менее, рекомендуют пациентам дженерики: 43% делают это часто, а 28% – редко. Еще четверть респондентов (25%) отметили, что назначают препараты только по МНН.

Назначают дженерики врачи не от хорошей жизни. Основной причиной рекомендовать воспроизведенные препараты для большинства врачей являются возможности пациента: социальный статус пациента и доступная стоимость препарата являются мотивацией для назначения дженериков для 59%, а отсутствие оригинального препарата в аптеках – для 55%.

42% респондентов выбирают дженерики, если у производителя или препарата хорошая репутация. 37% при назначении исходят из своего профессионального опыта, и только 15% опираются на результаты клинических исследований.

Если уж врачу приходится назначать дженерик, то самым важным фактором при выборе того или иного аналога, основным критерием является его качество, так говорят 65% респондентов. На втором по значимости месте – доступная для пациента стоимость и эффективность, эти варианты набрали по 50%. Важными критериями являются собственный опыт назначения (45%), хорошая репутация производителя (42%), доказательная база (40%), безопасность (40%) и наличие в аптеках (36%). А вот известность препарата важна лишь для 13% врачей, тогда как рекомендации коллег влияют на выбор 11% участников опроса.

Самый непопулярный критерий выбора дженерика – советы медицинских представителей (всего 3%).

Большинство врачей-респондентов (66%) считают, что пациенты не обладают исчерпывающей информацией о том, что такое дженерики. Гораздо меньше (21%) считают, что пациенты понимают, что это. При этом почти половина (48%) врачей говорит, что пациенты отдают предпочтение оригинальным препаратам.

Методология: опрос проходил с 17 июля по 4 августа 2023 года на сайте сообщества «Врачи РФ», в нем приняли участие 800 врачей из большинства регионов России.

gxpnews