Renewal заявила о запуске рекламы «Сиалора»

Российская фармацевтическая компания Renewal, входящая в тройку крупнейших производителей препаратов в России (выпускает каждую 20-ю упаковку лекарственной продукции в стране), заявила о запуске рекламной кампании одного из самых востребованных препаратов в своем портфеле – оригинального средства от насморка «Сиалор».

Средство используется для лечения насморка у взрослых посредством влияния протеината серебра на патогенную микрофлору. Эффективность лечения насморка препаратами на основе серебра имеет научные доказательства. Renewal первая создала стабильную таблетированную форму протеината серебра, которая обеспечивает его сохранность.

Это позволяет препарату воздействовать избирательно, оказывая лечебный, а не маскирующий эффект. Рекламная кампания проводится для привлечения внимания зрителей к препарату как к современному и эффективному средству от насморка: «Сиалор» борется с бактериями, не нарушая микрофлору, устраняет воспаления и заложенность носа, не содержит консервантов и антибиотиков, заявили в компании-производителе.

Ролики транслируются на крупнейших федеральных каналах с 18 сентября. В том числе в кампании принимают участие «Россия 1», НТВ, ТНТ, СТС и Пятый канал. Главную роль в рекламном ролике исполнил известный певец и композитор Владимир Пресняков. По сообщению компании, охват и частота рекламных коммуникаций «Сиалора» – наивысшие среди фармацевтических брендов в России. В связи с этим в Renewal рекомендуют аптекам поддерживать запас продукции бренда в количестве не менее семи упаковок.

gxpnews