Ужесточен оборот препаратов Лирика и Феназепам

Глазные капли для расширения зрачков тропикамид, противоэпилептический препарат прегабалин и наркотический анальгетик тапентадол попали в список «иные подотчетные препараты» еще в мае 2019 года. Остальные препараты в тематическом приказе Минздрава появятся впервые.

Правительство России своим постановлением включило действующее вещество Феназепама в список сильнодействующих веществ, подлежащих ПКУ, в марте 2021 года, однако в профильный приказ Минздрава препарат после этого не попал. Тем не менее в октябре 2022 года коммерческие аптеки начали массово отказываться от продажи Феназепама и его полных аналогов (Бензозепам, Элзепам, Фезанеф, Фенорелаксан и Транквезипам).

Соматропин в медицине применяют в основном для лечения детей с нарушениями роста, вызванными недостаточной секрецией гормона роста, а также для лечения взрослых с выраженной недостаточностью гормона. Однако препараты такого типа широко применяются спортсменами и бодибилдерами для улучшения спортивных показателей. Нередко такие препараты нелегально продаются в интернет-магазинах.

В МВД в 2019 году заявляли, что статус препаратов не усложнит выписку рецептов на них. Ужесточить ответственность за незаконную продажу тропикамида, прегабалина и тапентадола Минздрав РФ планировал еще в 2018 году, однако тогда изменения так и не были приняты. В январе 2019 года Минздрав вновь выступил с этой инициативой, разработав и опубликовав соответствующий проект постановления на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

До вступления в силу постановления правительства №667 за безрецептурную продажу тропикамида и прегабалина была установлена административная ответственность и наказание в виде штрафа, так как они числились в списке препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. В случае если правила отпуска лекарств нарушались неоднократно, суд мог прекратить деятельность аптеки.