«Сотекс» выводит на рынок новый хондропротектор

Компания «Сотекс» выводит на рынок «Хондрогард®ТРИО»* – новый хондропротектор в форме порошка для приема внутрь № 20 (БАД).

Оригинальный продукт был разработан с учетом необходимых суточных доз хондроитина и глюкозамина, в его составе инновационный нативный коллаген второго типа. Прием один раз в сутки призван обеспечить удобство использования. Продукт имеет апельсиновый вкус.

Новый фармаконутрицевтик «Хондрогард®ТРИО»* предназначен для нутритивной поддержки при заболеваниях суставов и позвоночника, а также при повышенных спортивных нагрузках.

Продукт может использоваться не только как самостоятельное средство, но и в качестве второй ступени после инъекционного препарата на основе хондроитина сульфата и других инъекционных хондропротекторов.

Применяется по одному пакетику в день, курс не менее двух месяцев.

«Хондрогард®ТРИО»* будет доступен в аптеках в октябре.