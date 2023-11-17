В Пермской фармакадемии выполняют госзаказ на ЛП от диабета и болезней крови

Пермская государственная фармацевтическая академия (ПГФА) Минздрава РФ получила госзадание на разработку лекарственных препаратов (ЛП) от сахарного диабета, болезней крови и грибковых инфекционных заболеваний. Ученые уже синтезировали соответствующие действующие вещества и готовятся к следующему этапу – проведении доклинических исследований. Об этом “Аргументам и фактам” рассказал ректор ПГФА Владимир Лужанин.

На разработку лекарств ПГФА получила субсидию, однако объем средств Лужанин не назвал. “Мы рассчитываем, что в течение трёх лет мы их полностью завершим. Субстанции уже синтезированы, идут эксперименты. В разработке участвуют преподаватели, аспиранты и студенты ПГФА”, – уточнил он в интервью.

Ученый также рассказал, что органический синтез – основное научное направление, которое отличает пермскую академию от других вузов с фармацетвтическим уклоном. По его словам, ежегодно ПГФА мы получает более 20 патентов на различные полученные таким путем фармацевтические субстанции. Академия располагает специализированным региональным испытательным центром «Фарматест», который является ведущим в России по анализу токсических веществ, отметил Лужанин.

В ноябре 2022 года правительство Прикамья, Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» и ПГФА подписали соглашение о создании центра кластерного развития фармацевтической отрасли “Парма”. Его ключевыми направлениями деятельности: создание лекарств и научно-технологической продукции и подготовка специалистов для фармацевтики и смежных отраслей в системах высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.

«Считаю, что благодаря соглашению и при объединении наших ресурсов в ближайшее время на отечественном фармрынке появятся препараты, разработанные и произведенные в Перми», – говорил тогда Лужанин.

gxpnews