«Фармасинтез» готов закрыть 100% потребности рынка РФ в гормональных препаратах

Благодаря модернизации производственных площадок на заводе «Фармасинтез-Тюмень», в которую вложено 5 млрд рублей, компания получила возможность выпускать все виды гормональных лекарственных средств, в том числе в виде суппозиториев и мазей. По словам генерального директора Владимира Кисиленко, теперь «Фармасинтез» может закрыть 100% потребности рынка России в гормональных препаратах.

«Фармасинтез» является по оснащению единственным предприятием в стране с такой линейкой. Мы готовы закрыть 100% потребности рынка России в гормональных препаратах. Конкуренты для нас — лишь компании из западных стран, это Bayer и Gedeon Richter. В приоритете — выпуск жизненно важных препаратов», – сообщил он РБК.

В результате расширению производства в 2022-2023 годах на предприятии запущено семь новых производственных линий. Сейчас на заводе «Фармасинтез-Тюмень» выпускается более 100 наименований лекарственных препаратов. Кроме того, в 2024 году планируется ввести новый центр разработки и внедрения технологий.

Ранее сообщалось, что ГК «Фармасинтез» получила семь регистрационных удостоверений в Эквадоре на лекарства для терапии сахарного диабета, ВИЧ, а также для лечения злокачественных новообразований. Это дает компании право на ввоз и дистрибьюцию лекарств на территории страны. На данный момент ГК «Фармасинтез» зарегистрировала более 100 препаратов в странах СНГ и Латинской Америки.

gxpnews