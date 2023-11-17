Производитель отозвал регистрацию вакцины от ветрянки

Из ГРЛС исключили девять регистрационных удостоверений лекарственных средств. В их числе вакцина от ветрянки «Варивакс» компании MSD, обратил внимание «ФВ».

Из Госреестра исключены девять регистрационных удостоверений на лекарственные препараты. Информация об этом была опубликована на сайте Минздрава. В числе компаний-владельцев есть как российские, так и иностранные компании.

Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений или их уполномоченных представителей.

Больше всего регудостоверений отозвано АО «Санофи Россия». Речь идет о таких препаратах, как «Микомакс», «Офлоксацин Санофи», «Солиан» в форме раствора для приема внутрь и «Уротол». Еще на два лекарственных средства регудостоверения отозвала ООО «МСД Фармасьютикалс». Это препараты «Кубицин» (даптомицин) и «Варивакс» (вакцина для профилактики ветряной оспы). В реестре осталась одна вакцина от оспы «Варилрикс» от компании GSK.

MSD (в США и Канаде — Merck&Co) сообщила о прекращении поставок в Россию вакцин против ветряной оспы еще в июле 2022 года. Тогда же она заявила о прекращении поставок вакцин от кори. Это единственный производитель, который после февраля 2022 года публично сообщил о выводе с рынка детской вакцины.

Согласно данным RNC Pharma, в первом полугодии 2023 года MSD ввела в оборот 68,8 тыс. доз «Варивакс», столько же было в 2022 году, в 2021 году – 89,4 тыс. доз. «Варилрикс» по итогам 9 месяцев в оборот поступил в объеме 203,3 тыс. доз, в 2022 году было 227,3 тыс. ПРи этом в 2020 и 2021 гг., поставки были объемнее – 374,1 и 441,4 тыс доз соответственно.

Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:

«Валсартан-Гидрохлоротиазид-Акрихин» (валсартан-гидрохлоротиазид), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 80 мг + 12,5 мг, 160 мг + 12,5 мг, 160 мг + 25 мг, РУ — ЛП-002667 от 21.10.2014; «Варивакс» (вакцина для профилактики ветряной оспы, живая, аттенуированная), лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения и растворитель для приготовления вакцин для инъекций, 1 доза, РУ — ЛП-N (000071)-(РГ-RU) от 10.07.2020; «Капецитовер» (капецитабин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 500 мг, РУ — ЛП-№ (000087)-(РГ-RU) от 30.10.2020; «Каптоприл» (каптоприл), таблетки, 25 мг, 50 мг, РУ — Р N001166/01 от 02.03.2007; «Кубицин» (даптомицин), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 350 мг, 500 мг, РУ — ЛСР-005067/09 от 26.06.2009; «Микомакс» (флуконазол), капсулы, 100 мг, 150 мг, РУ — П N013252/01 от 19.01.2012; «Офлоксацин Санофи» (офлоксацин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, РУ — П N015708/01 от 09.02.2009; «Солиан» (амисульприд), раствор для приема внутрь, 100 мг/мл, РУ — ЛП-001630 от 06.04.2012; «Уротол» (толтеродин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, 2 мг, РУ — ЛСР-005815/09 от 17.07.2009.

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Артем Косенок

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