НПО «Медкар» вывело на рынок мобильный комплекс с локализованным томографом из Китая

Регулятор выдал досье на мобильный комплекс 2 ноября 2023 года, следует из данных Росздравнадзора. В комплексе допускается применение компьютерного томографа X-RAYNIKA, собранного на мощностях ЗАО «НПО «Медкар», либо оригинальных узлов – детектора, коллиматора и стола пациента от китайской Sinovision Technologies. Прототипом прибора стала модель компьютерного томографа CT INSITUM 568 cо 128 срезами, причем сам прибор не был зарегистрирован до этого в России в качестве самостоятельного медизделия, за исключением линейки Ventum, локализованной компанией «Адани» в Республике Беларусь. Мобильный комплекс базируется на грузовом прицепе шасси 9722 типа Tirkon treyler.

С 2019 по 2020 год по нацпроекту «Здравоохранение» приобретено 1 022 ПМК в 57 регионах на общую сумму 7,769 млрд рублей. Эти ПМК совершили 92,6 тысячи выездов и провели диагностику у 2,714 млн пациентов. В 2021 году планировалось приобретение еще 304 передвижных комплексов в 24 субъектах, на эти цели выделено 2,05 млрд рублей. В 2022-2023 годах планировалось приобрести комплексы для отправки в 68 регионов. Больше всего ПМК – по 15 единиц – получат Пензенская, Омская области и Алтайский край, 13 – Новосибирская область, 12 – Республика Дагестан.

Весной 2023 года Минздрав предложил пролонгировать программу закупок ПМК по федпроекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» для сельской местности, поселков городского типа и малых городов с численностью населения до 50 тысяч человек. Как отмечает Минздрав, у регионов сохраняется потребность в дополнительном приобретении ПМК для оказания медпомощи в отдаленных поселениях, а также в случае отсутствия в районных клиниках профильных врачей-специалистов или отдельного медицинского оборудования, которое возможно доставить в мобильном комплексе.

По данным СПАРК-Интерфакс, ЗАО «НПО «Медкар» принадлежит гражданину России. В 2022 году компания выручила 171,1 млн рублей, чистый убыток составил 28,1 млн рублей. Помимо ЗАО «НПО «Медкар», мобильные комплексы с компьютерными томографами в России выпускают НПО «Мобильные клиники» и НИПК «Электрон». Комплекс может стать конкурентом отечественного мобильного томографического рентгеновского модуля (МТР) производства НИПК «Электрон», который в базовой комплектации оснащался 64-срезовым компьютерным томографом. Иные мобильные комплексы КТ, как правило, на усмотрение заказчика оснащались томографами мейджоров из Европы, США или Японии.

Фото: medcar.ru

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