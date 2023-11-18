Минздрав утвердил минимальный порог для поступления на «Фармацию»

Минздрав установил минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для зачисления абитуриента в профильные вузы в 2024 году. Так, для поступления в РНИМУ им. Н.И. Пирогова на специальность «Фармация» необходимо будет набрать по 50 баллов по русскому языку, химии и биологии.

Минздрав утвердил минимальное количество баллов ЕГЭ, которое нужно набрать для поступления в вузы в 2024 году. Соответствующий приказ № 546н от 11.10.2023 опубликован на портале правовой информации. Ранее Минздрав разместил для общественного обсуждения на портале regulation.gov.ru проект документа. Минимальное количество баллов ЕГЭ, устанавливаемое образовательной организацией, не может быть ниже того, которое утвердит министерство.

Как и раньше, для поступления в 2024 году на специальность «Фармация» в Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова необходимо набрать по 45 баллов по русскому языку, химии и биологии. Чтобы стать студентом РНИМУ им. Н.И. Пирогова, по этим же предметам нужно набрать по 50 баллов.

Наименьший входной порог по этим трем предметам определен для поступления в Алтайский, Дальневосточный, Кемеровский, Оренбургский, Ростовский государственные медицинские университеты. Для поступления в них необходимо набрать по 36 баллов. По сравнению с прошлым годом сюда добавился Луганский госмедуниверситет. Также в 2024 году в эту категорию попал Тюменский госмедуниверситет. Для сравнения: в прежнем документе, чтобы поступить в этот вуз, нужно было сдать биологию и химию на 39 баллов, а русский язык — на 40 баллов.

Фото: Freepik

Артем Косенок

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