GE Healthcare выиграла два из трех конкурсов на поставку рентгеновских аппаратов по КЖЦ

Комиссия подвела итоги конкурса в конце сентября 2023 года. Как следует из ЕИС в сфере закупок, GE Healthcare предложила поставить рентгенодиагностический комплекс, рассчитанный на три рабочих места, с четырехлетней гарантией производителя в рассрочку в течение трех лет, стоимость сервиса в период с пятого по десятый год действия договора, а также индексацию стоимости сервиса до конца декабря 2032 года за 87 млн рублей. Месяц спустя ГАУ «Гормедтехника» заключило контракт на общую сумму 965,8 млн рублей. Конкретное наименование аппаратов не раскрывается, установки будут произведены в Италии.

Всего «Гормедтехника» с начала 2023 года объявила три конкурса на поставку рентгенодиагностических комплексов на общую сумму 2,937 млрд рублей. В наиболее массовом сегменте приборов, рассчитанных на два рабочих места, победителем стала компания «С.П. Гелпик» с ценовым предложением 11,4 млрд рублей за каждый из 87 аппаратов на уровне начальной максимальной цены контракта. Эта заявка осталась единственной на конкурсе.

На победу во втором конкурсе на поставку аппаратов на три рабочих места претендовали GE Healthcare и ООО «Аргус-ЦС». Заявка последнего была отклонена по причине предъявления неустоек за выполнение предыдущих контрактов по поставке медицинского оборудования, а победителем признана GE Healthcare. Цена контракта на поставку аппаратов составила 965,4 млн рублей, благодаря снижению цены было законтрактовано 11 аппаратов.

В ноябре-декабре 2019 года подведомственное Депздраву Москвы ГАУ «Гормедтехника» впервые опробовало формат закупок медоборудования по КЖЦ. Тогда ДЗМ на 12 конкурсах по КЖЦ приобрел 42 ангиографа, 101 МРТ и 116 КТ на общую сумму 18,6 млрд рублей, снижение цены на торгах составило 40–49%.

По подсчетам Аналитического центра Vademecum, по итогам уже состоявшихся конкурсов крупнейшими поставщиками столичных властей по КЖЦ в 2019-2020 годах стали GE Healthcare (УЗИ, маммографы и КТ на общую сумму 11,389 млрд рублей), Siemens Healthineers и Philips (МРТ, ангиографы и УЗИ на 9,295 млрд и 7,793 млрд рублей соответственно). Общий объем заключенных в 2020 году контрактов по КЖЦ составил 54 млрд рублей.

К августу 2021 года основные закупки по КЖЦ были завершены. Столичный Депздрав провел закупки 80% оборудования, запланированного к поставке по контрактам, а оператор профильных закупок – ГАУ «Гормедтехника» – разыграл конкурсы на приобретение 2 955 единиц медтехники из 3 640 запланированных.

В начале 2023 года ГАУ «Гормедтехника» возобновило конкурсы по контракту жизненного цикла.

Фото: gov39.ru

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