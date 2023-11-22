Bayer выплатит штраф $1,5 млрд за канцерогенный гербицид Roundup

Суд присяжных штата Миссури США оштрафовал компанию Bayer и ее «дочку» Monsanto на $1,5 млрд по иску трех человек, которые утверждают, что препарат для удаления сорняков Roundup спровоцировал у них развитие рака – неходжкинской лимфомы. По мнению присяжных, вина компаний заключается в том, что они не предупредили потребителей о рисках, связанных с применением гербицида, и, следовательно, пренебрегли здоровьем и безопасностью людей.

Каждый из истцов указал, что в течение многих лет использовал Roundup на своих газонах и в садах, не будучи предупрежденным о том, что это средство на основе глифосата повышает риск развития рака. Этот вердикт является самым крупным из всех вынесенных против американских корпораций в 2023 году. Тем не менее ожидается, что сумма штрафных санкций будет снижена в ходе апелляции. Аналогичный вердикт против канцерогенного гербицида Bayer, вынесенный в 2019 году в Калифорнии на сумму $2 млрд, был впоследствии снижен вышестоящим судом до $87 млн, и это решение было поддержано Верховным судом США.

За последние восемь лет Bayer и ее дочерняя компания Monsanto столкнулись с более чем 120 тысячами исков против Roundup, в каждом из которых выдвигались идентичные обвинения о развитии неходжкинской лимфомы при использовании гербицида как в сельском хозяйстве, так и в домашних условиях. Судебные разбирательства начались в 2015 году, когда Международное агентство по изучению рака (МАИР) Всемирной организации здравоохранения приняло решение классифицировать глифосат, входящий в состав Roundup, как вероятный канцероген.

За последние несколько лет Bayer согласилась выплатить миллиарды в рамках урегулирования исков о возмещении ущерба, однако до сих пор остается несколько тысяч нерешенных споров, потому что часть заявителей отказались от мирового соглашения. Большинство этих дел будут рассмотрены в суде штата Миссури, где находится штаб-квартира компании Monsanto в США.

Примечательно, что экспертный комитет Европейского химического агентства (ECHA) оспаривает заключение ВОЗ о канцерогенности глифосата. Гербицид Roundup остается в продаже, в том числе на российском рынке. На российских маркетплейсах его стоимость составляет от 200 до 2000 рублей в зависимости от объема. Также в продаже имеется множество аналогов с действующим веществом глифосат (36%, 50%, 54%). Все они предназначены для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних сорняков, а также с кустарниками и мелкой порослью на сельскохозяйственных угодьях.

gxpnews