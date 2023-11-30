Ученые Центра Гамалеи используют мРНК-платформу в разработке вакцины от ВИЧ

В разработке эффективной вакцины против ВИЧ может помочь мРНК-платформа, считают в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Об этом в ходе XI Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа сообщил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Владимир Гущин.

“С некоторых пор у нас появилась мРНК-платформа, которую мы сейчас активно развиваем, – мы надеемся в том числе активно применять [ее] для создания кандидатных вакцин для профилактики и лечения ВИЧ”, – заявил он.

В настоящее время для лечения ВИЧ/СПИД применяется только антиретровирусная терапия. Она помогает контролировать течение заболевания и предотвращать его передачу. МРНК-вакцина способна “обучить” организм человека иммунному ответу на патоген.

Ранее сообщалось о получении евразийского патента на российское изобретение – комбинацию лекарств, предназначенную для лечения ВИЧ-инфекции. В новом препарате применяется сниженная доза активных веществ, поэтому авторы разработки надеются, что такая терапия будет иметь меньше вызывающих страдания побочных эффектов.

gxpnews