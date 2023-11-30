«Нацимбио» перерегистрировала отпускные цены на 8 вакцин

В «Нацимбио» объясняют, что на протяжении долгого времени производство и реализация вакцин были убыточными в силу низких предельных отпускных цен. Стоимость дозы не окупала затраты на ампулы для розлива, добавляют в холдинге.

«Пересмотренные цены на вакцины НПО «Микроген» призваны ликвидировать убыточность производства. Отметим, что новые цены остаются значительно ниже, чем на аналогичные препараты в референтных странах», – заявили в пресс-службе «Нацимбио».

В перечень обновленных цен за потребительскую упаковку попали следующие наименования:

АДС-анатоксин (повышение с 177,4 до 788,5 рублей);

АДС-М-анатоксин (с 84 до 720,6 рублей);

АД-М анатоксин (с 68,8 до 513,6 рублей);

АС-анатоксин (с 88,7 до 669 рублей);

АКДС-вакцина (со 193 до 1 243 рублей);

вакцина для профилактики паротита (с 515,6 до 1 700 рублей);

вакцина для профилактики краснухи (с 321 до 1 625 рублей);

вакцина для профилактики кори и паротита (с 852 до 2 119 рублей).

На рассмотрении находится еще три препарата – туберкулезные вакцины для профилактики и иммунизации, а также вакцина для профилактики кори.

«Нацимбио», дочерняя компания госкорпорации «Ростех», является крупнейшим производителем вакцин в России для НКПП. С 2015 года холдинг поставил в госмедучреждения более 1 млрд вакцин. В «Нацимбио» входит научно-производственное объединение «Микроген» и биофармацевтическая компания «Форт» (всего 10 производственных площадок).

В октябре 2023 года фармхолдинг сообщил, что поставил уже 51 млн доз вакцин против гриппа, или 75% от запланированных поставок по госзаказу в 2023 году. Из общего объема – 10 млн доз четырехвалентной вакцины Ультрикс Квадри и 40,8 млн доз трехвалентной вакцины Совигрипп.

В ноябре в компании сообщили о продлении контракта на 5 лет с генеральным директором Андреем Загорским, руководившим компанией с 2017 года.

Фото: rostec.ru

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