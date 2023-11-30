«Нацимбио» перерегистрировала отпускные цены на 8 вакцин

Фармхолдинг АО «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») добился увеличения предельных отпускных цен на восемь производимых дочерним АО НПО «Микроген» вакцин. Стоимость еще трех препаратов находится на рассмотрении. Предыдущую ценовую линейку на указанные вакцины в компании назвали убыточными.
В «Нацимбио» объясняют, что на протяжении долгого времени производство и реализация вакцин были убыточными в силу низких предельных отпускных цен. Стоимость дозы не окупала затраты на ампулы для розлива, добавляют в холдинге.
«Пересмотренные цены на вакцины НПО «Микроген» призваны ликвидировать убыточность производства. Отметим, что новые цены остаются значительно ниже, чем на аналогичные препараты в референтных странах», – заявили в пресс-службе «Нацимбио».
В перечень обновленных цен за потребительскую упаковку попали следующие наименования:
АДС-анатоксин (повышение с 177,4 до 788,5 рублей);
АДС-М-анатоксин (с 84 до 720,6 рублей);
АД-М анатоксин (с 68,8 до 513,6 рублей);
АС-анатоксин (с 88,7 до 669 рублей);
АКДС-вакцина (со 193 до 1 243 рублей);
вакцина для профилактики паротита (с 515,6 до 1 700 рублей);
вакцина для профилактики краснухи (с 321 до 1 625 рублей);
вакцина для профилактики кори и паротита (с 852 до 2 119 рублей).
На рассмотрении находится еще три препарата – туберкулезные вакцины для профилактики и иммунизации, а также вакцина для профилактики кори.
«Нацимбио», дочерняя компания госкорпорации «Ростех», является крупнейшим производителем вакцин в России для НКПП. С 2015 года холдинг поставил в госмедучреждения более 1 млрд вакцин. В «Нацимбио» входит научно-производственное объединение «Микроген» и биофармацевтическая компания «Форт» (всего 10 производственных площадок).
В октябре 2023 года фармхолдинг сообщил, что поставил уже 51 млн доз вакцин против гриппа, или 75% от запланированных поставок по госзаказу в 2023 году. Из общего объема – 10 млн доз четырехвалентной вакцины Ультрикс Квадри и 40,8 млн доз трехвалентной вакцины Совигрипп.
В ноябре в компании сообщили о продлении контракта на 5 лет с генеральным директором Андреем Загорским, руководившим компанией с 2017 года.
Фото: rostec.ru