Антибиотики больше не помогают при детских инфекциях

Исследование австралийских ученых выявило «тревожно высокий» уровень резистентности к широко назначаемым антибиотикам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это исследование подтверждает актуальность проблемы устойчивости к противомикробным препаратам (УПП), по мнению ВОЗ являющейся одной из 10 глобальных угроз общественному здравоохранению. При этом последнее руководство по употреблению антибиотиков ВОЗ публиковала в 2013 году.

Исследование, проведенное Сиднейским университетом, показало, что многие антибиотики, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), имели эффективность менее 50% при лечении таких инфекций, как пневмония, сепсис и менингит у детей, пишет European Pharmaceuticals Review.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале The Lancet Southeast Asia, проанализировано 6648 бактериальных изолятов из 11 стран, чтобы оценить чувствительность распространенных бактерий, вызывающих детские инфекции, к антибиотикам.

Исследование показало, что антибиотик цефтриаксон, вероятно, будет эффективен при лечении только одного из трех случаев сепсиса или менингита у новорожденных.

Гентамицин, который обычно назначают вместе с аминопенициллинами, также считается эффективным при лечении менее половины всех случаев сепсиса и менингита у детей.

Карбапенемы обеспечили более высокий уровень охвата (около 80%), но исследователи отмечают, что их широкое использование должно быть сбалансировано с учетом формирования устойчивости инфекций к противомикробным препаратам.

Полученные данные дополняют уже имеющиеся доказательства того, что распространенные бактерии, вызывающие сепсис и менингит у детей, часто устойчивы к назначаемым антибиотикам.

Исследование, которое финансировалось Wellcome Trust, показывает, что глобальные рекомендации по назначению антибиотиков остро нуждаются в обновлении, чтобы отразить быстро развивающиеся показатели УПП. Напомним, что последнее руководство по назначению антибиотиков было опубликовано ВОЗ в 2013 году.

ВОЗ объявила УПП одной из 10 главных глобальных угроз общественному здравоохранению, с которыми сталкивается человечество. Ежегодно во всем мире фиксируется 3 млн случаев сепсиса у новорожденных, при этом погибают до 570 тысяч детей: в большинстве случаев это происходит из-за отсутствия эффективных антибиотиков для лечения резистентных бактерий.

Ведущий автор сиднейского исследования, доктор Фиби Уильямс, считает: чтобы справиться с устойчивостью к антибиотикам при детских инфекциях, необходимо сделать финансирование исследований новых методов лечения антибиотиками для детей и новорожденных приоритетом.

«Клиническая направленность антибиотиков направлена на взрослых, и слишком часто дети и новорожденные остаются в стороне. Это означает, что у нас очень ограниченные возможности и данные для новых методов лечения», ‒ поясняет доктор Уильямс.

В настоящее время она изучает старый антибиотик фосфомицин в качестве временного средства лечения инфекций мочевыводящих путей у детей с множественной лекарственной устойчивостью в Австралии. Также доктор Уильямс сотрудничает с Комитетом ВОЗ по оптимизации педиатрических рекомендаций, чтобы обеспечить детям доступ к антибиотикам для лечения инфекций с множественной лекарственной устойчивостью.

gxpnews