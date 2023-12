Boehringer Ingelheim займется разработкой препаратов от стромальных опухолей с помощью ИИ RNC Pharma сообщила о росте производства лекарств в октябре » FDA может одобрить первый ветпрепарат для увеличения срока жизни собак FDA изучает возможность выдачи условного одобрения ветеринарному препарату, который, как утверждается, может увеличить продолжительность жизни крупных собак. Однако есть лишь немного исследований, подтверждающих эффект от его применения. Препарат LOY-001, предназначенный для увеличения срока жизни крупных пород собак, выполнил первое требование Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для получения регистрации. Об этом пишет The New York Times. FDA отметило, что имеет «разумные основания считать лекарственное средство эффективным». Регулятор выдвинул заявление после изучения данных клинических исследований препарата американского биотехнологического стартапа Loyal, в том числе касающихся его безопасности и производственных процессов. LOY-001 еще предстоит завершить испытания, однако есть все предпосылки для его скорого условного одобрения регулятором и начала коммерческих продаж в 2026 году. Условное одобрение – это ускоренный метод регистрации препаратов, говорится на сайте FDA. Его могут выдать инновационным медикаментам, которые демонстрируют эффективность, но требуют длительных и сложных исследований. Инициатором утверждения такого варианта регистрации препаратов был Конгресс США. Компания Loyal, привлекшая капитал в размере 58 млн долл., изучает способы увеличения продолжительности жизни собак различных пород с момента своего основания в 2020 году. Ее препарат направлен на снижение уровня гормона роста, называемого инсулиноподобным фактором роста инсулина-1 (ИФР-1). Известно, что данный гормон в избытке вырабатывается у многих крупных собак, что может потенциально быть причиной их более короткого срока жизни по сравнению с мелкими породами. Несмотря на решение FDA, нет достаточных доказательств способности LOY-001 продлевать жизнь собакам. The New York Times привела лишь одно небольшое исследование, указывающее на связь между приемом LOY-001 и некоторыми метаболическими изменениями в организме собак, связанными со старением. Ветеринарный генетик из Калифорнийского университета Даника Баннаш дала комментарий журналу Wire касательно LOY-001. По ее словам, ИФР-1 может быть связан с долголетием собак, но это «преждевременный вывод».

Фото: vacharapong/ru.123rf.com Владимир Заболотских

pharmvestnik