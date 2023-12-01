FDA может одобрить первый ветпрепарат для увеличения срока жизни собак

FDA изучает возможность выдачи условного одобрения ветеринарному препарату, который, как утверждается, может увеличить продолжительность жизни крупных собак. Однако есть лишь немного исследований, подтверждающих эффект от его применения.

Препарат LOY-001, предназначенный для увеличения срока жизни крупных пород собак, выполнил первое требование Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для получения регистрации. Об этом пишет The New York Times.

FDA отметило, что имеет «разумные основания считать лекарственное средство эффективным». Регулятор выдвинул заявление после изучения данных клинических исследований препарата американского биотехнологического стартапа Loyal, в том числе касающихся его безопасности и производственных процессов. LOY-001 еще предстоит завершить испытания, однако есть все предпосылки для его скорого условного одобрения регулятором и начала коммерческих продаж в 2026 году.