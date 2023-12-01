Объем продаж назальных спреев в 2023 году вырос на 8,8% в рублях

Продажи назальных спреев за девять месяцев 2023 года выросли на 8,8% в рублях и на 2,8% в упаковках по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего в текущем году россияне купили 145 млн упаковок назальных средств, потратив на них более 32,8 млрд рублей. Такие данные представила аналитическая компания DSM Group. С результатами мониторинга ознакомились GxP News.

Согласно исследованию, положительная динамика продаж в этой категории наблюдается как минимум на протяжении последних трех лет. Основной объем продаж в 2023 году занимают безрецептурные средства. На долю ОТС приходится 92,3% в натуральном и 78,2% в денежном выражении. При этом в динамике растет доля рецептурных препаратов. По итогам текущего года Rx занимает 21,8% в денежном и 7,7% в натуральном выражении в структуре продаж.

Лидерами по стоимостному объему в 2023 году являются бренды «Снуп», «Отривин», «Назонекс», «Ринонорм» и «Полидекса». Ключевые бренды среди рецептурных препаратов, по мнению аналитиков, – «Полидекса», «Изофра» и «Авамис». В топ самых быстрорастущих торговых марок, по данным DSM Group, вошли «Морелор» (рост на 308% по сравнению с прошлым годом), «Дитамал» (+214%) и «Нозефрин» (+65%).

Наибольший объем продаж назальных спреев в этом году пришелся на сентябрь. Также повышенный интерес к этой категории ЛП был зафиксирован в марте-апреле. Это связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ в эти периоды, полагают аналитики. По их прогнозам, дополнительный рост объема продаж назальных спреев будет наблюдаться и в последнем квартале 2023 года из-за холодной осени.

gxpnews