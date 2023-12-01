«СберЗдоровье» выпустил умную камеру для дистанционной диагностики ОРВИ

По статистике, больше половины онлайн-обращений к врачам связаны с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и их осложнениями на ЛОР-органы. Чтобы помочь пациентам и сделать удаленную консультацию врача более эффективной, «СберЗдоровье» выпустил «Умную камеру здоровья». Устройство повышает информативность онлайн-консультаций и расширяет возможности дистанционной диагностики. Об этом GxP News сообщили в пресс-службе сервиса.

«Умная камера здоровья» – это устройство, которое позволяет пациенту передавать врачу качественные изображения для проведения наиболее эффективного осмотра. При помощи камеры можно сделать фотографии или видеозапись органов дыхания – горла и носа, ушей, а также кожных покровов. Устройство синхронизируется с мобильным приложением «СберЗдоровья» в смартфоне и передает фото и видео врачу для оценки состояния и дальнейших рекомендаций.

«Наше новое решение для дистанционной диагностики в ближайшей перспективе станет незаменимым помощником врача, сократив количество вызовов на дом и очных приемов. У нас уже есть успешный опыт запуска дистанционного мониторинга в федеральном масштабе для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Благодаря ему количество госпитализаций и вызовов скорой помощи сократилось на 70%, смертность пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями снизилась на 30%, у 76% наблюдаемых нормализовалось состояние здоровья в течение 30 дней», – отметил генеральный директор медицинской компании «СберЗдоровье» Денис Швецов.

Решение также может способствовать снижению нагрузки на первичное звено поликлиник и минимизировать распространение вирусных инфекций благодаря сокращению количества контактов в лечебно-профилактических учреждениях, полагают представители компании. Там также сообщили, что сегодня камеру нужно приобретать за свои средства, но в будущем «СберЗдоровье» планирует предоставлять ее поликлиникам.

gxpnews